الجنائية الدولية تحقق في جرائم حرب إسرائيلية

لاهاي – وكالات

قالت رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا: إنها ستفتح تحقيقا كاملاً في دعاوى ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.

وأضافت في بيان: “لدي قناعة أن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية، وفي قطاع غزة.

وأوضحت بنسودا، أنه في ظل طلب السلطة الفلسطينية تدخل المحكمة، فإنها لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق.

وكانت السلطة الفلسطينية قد طلبت من المحكمة في مايو 2018، إجراء تحقيق في جميع الجرائم المرتكبة في فلسطين، بحسب ما يفيد موقع الأمم المتحدة على الإنترنت.

وقد قدم الطلب حينها، وزير الخارجية الفلسطيني، رياض الملكي، مشيرا إلى أن الطلب الفلسطيني يشمل الاستيطان الإسرائيلي، والاستيلاء على الأراضي والقتل الذي يتعرض له المحتجون السلميون، خاصة في تظاهرات العودة الأسبوعية في قطاع غزة.



ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بهذا الإعلان “الذي طال انتظاره”، قائلة: إنه جاء “بعد ما يقارب من خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية عن الحالة في فلسطين”.

وانضمت فلسطين إلى المحكمة الدولية في يونيو 2014، فيما تجري المحكمة تحقيقا مبدئيا منذ 2015 في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية؛ منها الاستيطان الإسرائيلي.