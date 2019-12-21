التجربة توفير للمال والوقت والجهد وتوسيع لقاعدة الناخبين

جدة – البلاد

بعد تطبيق قرار وزارة التجارة والاستثمار، بإجراء التصويت في انتخابات الغرف التجارية والصناعية إلكترونياً عن بعد، ودون زيارة مقر الانتخاب، أسهم القرار في رفع مشاركة الناخبين بنسبة تجاوزت 200 في المائة في أول انتخابات يتم إجراؤها بعد تطبيق القرار، الذي ساهم في توسيع قاعدة المشاركة الشعبية لانتخابات مجالس إدارات الغرف، ووفر ميزانيات تنظيم الانتخابات وعناء حضور الناخبين.

وشهدت انتخابات الغرفة التجارية الصناعية بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، التي انطلقت الأسبوع الماضي تصويت 1667 ناخبا وناخبة في أول 10 ساعات بيومها الأول، بينما سجلت في دورتها الماضية تصويت 490 مشاركا ومشاركة خلال يومين.

وقال وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي على حسابه في تويتر: بفضل الله، ثم بجهود زملائي.. نجحت تجربة التصويت الإلكتروني “عن بُعد” في انتخابات منطقة الحدود الشمالية بمدينة عرعر، وزيادة عدد الناخبين بنسبة 396٪ عن آخر انتخابات، موسعًا المشاركة وموفرًا الوقت والجهد لمنتسبي الغرف. وذكر الوزير القصبي في تغريدة سبقت التطبيق: تمكينًا للقطاع الخاص وتوفيرًا للوقت والجهد، التصويت لانتخابات الغرف التجارية والصناعية أصبح إلكترونيًا بالكامل وعن بُعد، دون الحاجة للحضور في الغرف التجارية للتصويت، ومستمرون في شراكتنا وتقديم التسهيلات لكل ما من شأنه تحفيز القطاع الخاص وتعزيز مسيرته.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن التصويت الالكتروني يهدف توفير التكاليف المالية وتوسيع المشاركة الشعبية للناخبين من داخل المملكة أو خارجها دون الذهاب للمقار الانتخابية ويختصر العديد من الإجراءات المطبقة في السابق.

وذكر الحسين أن التجربة الجديدة توفر الوقت والجهد وتختصر الوقت في دقائق معدودة من خلال الهاتف والتوثيق عبر بوابة (أبشر)، وله مزايا عديدة وستعمم التجربة في المدينة، والرياض في الانتخابات المقبلة، ومن ثم على جميع المناطق.

وكشف متحدث وزارة التجارة عن إلزامية التطبيق في المرحلة القادمة: “سنوفر على الغرف التجارية التكاليف المالية لاستئجار المقار الانتخابية ونتحول الكترونيا في الانتخابات بكافة مراحلها”.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد أعلنت عن بدء تطبيق التصويت الإلكتروني لانتخابات الغرف التجارية والصناعية؛ بهدف تسهيل الإجراءات للناخبين والناخبات وتطوير طريقة التصويت من يدوي إلى إلكتروني عند بعد دون الحاجة لحضور مقر الإنتخاب .



ووفرت الوزارة خدمة التصويت على الموقع الإلكتروني للوزارة عبر رابط موحد لجميع الغرف Voting.mci.gov.sa حيث يمكن كل ناخب وناخبة من التصويت بانتخابات الغرفة التجارية والصناعية الخاصة بمنطقتهم إلكترونياً دون عناء أو انتظار.

وتمكن الخدمة الجديدة الناخبين والناخبات من التجار والصناع من المشاركة في انتخابات الغرف التجارية والصناعية إلكترونياً وخلال دقائق، بعد أن كان الوقت المقدر لها في السابق يصل لساعات بالنظر لضرورة قيام الناخبين والناخبات بالتصويت في مقر الغرف التجارية والصناعية في السابق، مما كان يقلل من أعداد الناخبين المؤهلين للتصويت.

وتهدف الخدمة لتسهيل وتيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد والاعتماد على توفير الخدمات الإلكترونية، بما يضمن الشفافية والمصداقية. وتأتي هذه الخدمة ضمن سلسلة من الخدمات الإلكترونية للوزارة الهادفة لزيادة أعداد المصوتين في الغرف التجارية والصناعية وتطوير أعمال وإجراءات القطاع الخاص، وإزالة أي عوائق قد تقف أمام توسع القطاع التجاري في المملكة وتوظيف التقنية في خدمة الاقتصاد المحلي.