“أرامكو” و”علي بابا” تنقذان أسواق الأسهم العالمية في 2019

البلاد : وكالات

أنقذ إدراجان ضخمان لشركتي أرامكو السعودية وعلي بابا، عاما اتسم بالتباطؤ بالنسبة لأسواق الأسهم العالمية في 2019، بعد سلسلة من الطروح العامة الأولية التي لم تتم وتراجعات الأسعار.

وبحسب بيانات «رفينيتيف»، تراجعت حصيلة أسواق الأسهم العالمية 4.7 في المائة إلى 659 مليار دولار في 2019، وهو الرقم الذي عززه الطرح الأولي القياسي لعملاق النفط “أرامكو” والذي جمع 25.6 مليار دولار والإدراج الثانوي لعملاق التجارة الإلكترونية الصيني “علي بابا” في هونج كونج وجمع 13.5 مليار دولار.

ووفقا لـ”رويترز”، أسهمت الصفقتان بـ6 في المائة من الإجمالي، وشكلت “أرامكو” وحدها 15 في المائة من أحجام الطروح العامة الأولية عالميا.

وكانت الخسارة الأكبر خلال العام لشركة وي ورك الأمريكية للمساحات الإدارية بعد أن هوى تقييمها من 47 مليار دولار خلال جولة خاصة لجمع التمويل في كانون الثاني (يناير) إلى ما بين عشرة مليارات و12 مليار دولار لطرحها الأولي الذي كان مقترحا ثم ألغي لاحقا.

ومن أبرز الإلغاءات الأخرى ري.أشور – ذراع مجموعة إعادة التأمين سويس ري في بريطانيا – وفريتي الإيطالية لصناعة اليخوت الفارهة.

وسلطت عمليات إلغاء الطروح الضوء على تراجع الاقتصاد العالمي والتقلبات السياسية، إذ تأثرت صفقات آسيوية سلبا من جراء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونج كونج.