1,782,554 معتمرا يصلون إلى المملكة

جدة- ياسر بن يوسف

كشفت الإحصاءات الرسمية لمؤشر العمرة، صدور 2,212,690 تأشيرة عمرة وذلك منذ بدء موسم العمرة لهذا العام في غرة محرم ١٤٤١هـ وحتى 22 من ربيع الثاني 1441هـ، وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 1,782,554 معتمرًا، فيما سجلت الإحصاءات مغادرة 1,373,963 معتمرًا بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي والذي يقيس مجموعة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، والدول الأكثر قدوما لموسم العمرة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

دخول المعتمرين إلى المملكة تنوع بين جميع المنافذ، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 1,705,567 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 76,882 معتمرًا، بينما وصل 105 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 450,011 ، تليها إندونيسيا 399,103، وثالثا جاءت الهند 238,981، ثم ماليزيا 110,739، ومصر خامسا بـ 85,808 معتمرًا. وتأتي بعدها كل من: تركيا 70,626، الجزائر 64,238، بنغلاديش 61,111 ،الإمارات 37,191، الأردن 27,540 معتمراً.