مقتل مدنيين وإصابة 3 جنود باكستانيين بقصف هندي عبر الحدود

وأوضح المتحدث العسكري الباكستاني اللواء آصف غفور في بيان أن القوات الهندية بادرت بإطلاق النار في وقت متأخر من الليلة الماضية، واستهدفت قرى باكستانية في قطاع “جورا” عبر الخط الفاصل في كشمير، ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين بينهما امرأة وشاب.