مدرب مونتيري يتحدى الهلال قبل موقعة “البرونز”!

الهلال في مهمة حصد ميدالية في المونديال..

قال مدرب فريق مونتيري المكسيكي، أنطونيو محمد، إنه قادر على تحقيق الفوز ضد الهلال في المباراة التي تجمع بينهما غدًا بكأس العالم للأندية رغم غياب عديد العناصر الأساسية.

ويلعب الهلال في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ملعب خليفة الدولي بالدوحة اللقاء.

ويسعى الزعيم بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو، إلى اقتناص أول ميدالية مونديالية للأندية السعودية

الهلال كان قد فاز في مباراته الافتتاحية أمام الترجي التونسي بهدفٍ نظيفٍ، لكنه خسر بنصف النهائي أمام فلامنجو البرازيلي بثلاثة أهداف لواحد.

ليخوض مواجهة الغد مع مونتيري الذي أقصى السد القطري وتأهل على حسابه إلى نصف النهائي، ليخسر أمام ليفربول بطل أوروبا بهدفين لهدف بصعوبة بالغة.

“يمتلك الهلال فريقًا قويًا وستكون المباراة صعبة بالنظر إلى ما قدموه أمام فلامنجو”، هكذا بدأ محمد الحديث.

وأكمل “اتخذنا القرار بعودة بعض اللاعبين إلى المكسيك لحاجتهم إلى الاستشفاء، لكننا سنمتلك تشكيلة قادرة على الفوز”.

وواصل “بعض اللاعبين سيشاركون لأول مرة لكنهم في نهاية المطاف من ضمن لاعبي الفريق، لدينا لاعبون جاهزون دائمًا”.

وأردف “كل من حضر إلى قطر يمثل مونتيري، لا يمكن التقليل من شأن أي لاعب، جميعهم يعملون لمصلحة الفريق”.

واختتم “الهلال بطل آسيا، لديه لاعبون متميزون وقدموا شوطًا قويًا أمام فلامنجو، لقد أخذوا يومًا إضافيًا من الراحة عنا لأنهم خاضوا نصف النهائي قبلنا بيوم”.