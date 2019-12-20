غرامة بمبلغ ضخم .. لا تصطحب أطفالك إلى معرض السيارات لهذا السبب!

مبلغ ضخم بسبب هذا! هل يخدش أطفالك الصغار سيارتك؟ هذا وارد بقوة، لكن أن تغرمك محكمة بمبلغ ضخم بسبب هذا فله قصة أخرى.

في الصين، وبحسب ما نقلت سكاي نيوز، أجبرت السلطات رجلا على دفع مبلغ كبير لتاجر سيارات، الأسبوع الماضي.

ومع ذلك لم يحصل الرجل على سيارة جديدة.

وكان الرجل، وهو من سكان مدينة غويلين في شمال شرقي الصين، توجه مع زوجته وابنته الصغيرة، إلى صالة عرض سيارات جديدة

حتى يقتني سيارة منها، بحسب التفاصيل التي أوردتها شبكة “فوكس نيوز” الأميركية، الخميس.

وبينما انشغل الوالدان في مفاوضات مع البائع، لم ينتبها إلى ابنتهما البالغة من العمر (3 أعوام).

الطفلة وجدت حصاة (حجرا صغيرا) وراحت تخدش بها 10 سيارات فاخرة موجودة في معرض السيارات، وكل سيارة منها يقدر ثمنها بـ80 ألف دولار.

وبعدما علم صاحب المعرضة بما فعلته الطفلة الصغيرة، رفع دعوى على ذويها، مطالبا إياهما بدفع تعويض ضخم يصل إلى 28 ألف دولار.

وقال إن الخدوش التي لحقت بالسيارات تعني أنه لم يعد بالإمكان بيعها قانونيا على أنها جديدة.

ولكن تمت تسوية القضية في المحكمة بمبلغ 10 آلاف دولار.