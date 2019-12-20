طريقة عمل بسكويت القهوة والشوكولاتة

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة عمل البسكويت الناعم بمذاق القهوة والشكولاتة

المقادير اللازمة لعمل البسكويت بالقهوة والشوكولاتة

2 كوب من الطحين الأبيض المخصص للحلويات

نصف كوب من السكر البودرة الناعم

125 جرام من الزبدة مع مراعاة أن تكون بدرجة حرارة الغرفة

ملعقة كبيرة من البيكينج بودر

2 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الغامق

ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان

2 ملعقة كبيرة ماء مغلى

سكر بودرة لتزيين الوجه (إختيارى)

طريقة عمل البسكويت بالقهوة والشوكولاتة

تذوب القهوة فى ملعقتين الماء وتترك جانباً

نحضر وعاء يتسع للخليط

نقوم بوضع الزبدة به

يضاف للزبدة نصف كوب السكر البودرة الناعم وخلاصة الفانيليا والبيكينج بودر والكاكاو وخليط القهوة

نضع للمقادير نصف كمية الدقيق التى لدينا

ثم نقوم بعجنها قليلاً

نضع باقى كمية العجين ونقوم بعجن المقادير معاً جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة لا تلتصق باليد أو الوعاء

نقوم بتقسيم العجين لنصفين

نحضر النصف الأول من العجين

ثم نقوم بفرد على سطح مرشوش بالقليل من الطحين على شكل إسطوانى طويل

بإستخدام شوكة مغموسة فى الطحين نقوم بعمل خطوط طولية على العجين بالكامل حتى نحصل على نقوش

نحضر سكين مسنن حاد

ثم نقوم بتقطيع العجين بشكل زاوية بعرض 2 سـم لكل قطعة أو سُمك بحسب الرغبة

فور الإنتهاء من تقطيع العجين نقوم برصه فى صينية غير لاصقة

نحضر الجزء الأخر من العجين لنقوم بعمل شكل أخر من البسكويت

ثم نقوم بتقطيعه على شكل كرات صغيرة الحجم بحجم حبة البندق

تقسم كل حبة من العجين بواسطة يد ملعقة دون قطعها للحصول على شكل حبة القهوة كما بالصورة

يرص البسكويت فى صينية غير لاصقة أيضاً

نقوم بوضع الصوانى فى فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 200 درجة مئوية

تترك لتخبز لمدة 10 دقائق على حرارة 200

ثم نقوم بخفض حرارة الفرن إلى درجة 150 درجة مئوية أى الدرجة المتوسطة

تترك الصوانى تخبز فى الفرن لمدة 30 دقيقة

تخرج من الفرن وتترك لتبرد تماماً

ترش بالسكر البودرة بعد أن تبرد وتقدم