طالبة الثالث الابتدائي تتعلم لغة الإشارة تقديرا للصم

جدة : عبدالهادي المالكي

أصرت طالبة الصف الثالث الابتدائي بالابتدائية ٩٨ بجدة سديم محمد الجهني على تطوير قدراتها بشكل مختلف نوعا ما عن باقي قريناتها ونجحت في لفت انتباه العديد من زوار جناح تعليم جدة بمعرض الكتاب الدولي الخامس وتحديدا في ركن القيم وألعاب الذكاء في القسم النسائي بالجناح التعليمي حيث وضعت هدفا أمامها وهو تعلم لغة الإشارة رغم أنها سليمة ولا تعاني من أي أعاقة سمعية.

وذكرت سديم أنها استهلت تعلم لغة الإشارة بالسلام الملكي والآن بدأت في تعلم المزيد من لغة الإشارة حتى تتقن كافة جوانبها لكي تستطيع التحدث مع زميلاتها ممن لديهن إعاقة في النطق لأن ذلك سيخفف من آلامهم.

المعلمة المشرفة على الطالبة بجناح التعليم مي الدوسري ذكرت بأن صاحبة الفكرة التي زرعتها في ذهن الطالبة ومن ثم اقتنعت بها هي المرشدة الطلابية بالمدرسة ماجدة صياد مضيفة بأنه عندما تطبق الطالبة لغة الإشارة وتتوسع في ذلك وتتعامل بشكل مباشر مع الصم فإن ذلك تحفيز كبير لزميلاتها ليحذو حذوها

وعن سبب تعلم الطالبة سديم للغة الإشارة ذكرت الدوسري بأن اسم الركنفي الجناح ركن القيم وألعاب الذكاء وماتتعلمه سديم هو ما يعزز لديها قيمة الإحترام لكافة فئات المجتمع مشيرة بأن الابتداء بالنشيد الوطني يعزز قيمة الهوية الوطنية في نفوس الطالبات.