رسميًا: أرسنال يُعيّن مايكل أرتيتا كمدربٍ للفريق

أعلن أرسنال الإنجليزي بشكل رسمي عن تعيين الإسباني مايكل أرتيتا مدربًا للنادي.

ويخلف أرتيتا (37 عامًا) مواطنه أوناي إيمري الذي أقيل لسوء النتائج طليعة شهر ديسمبر الحالي.

🥁 Introducing our new head coach… Mikel Arteta ✍️ pic.twitter.com/PTmElGDMR3 — Arsenal (@Arsenal) December 20, 2019

اعتزل أرتيتا كرة القدم عام 2016 ولعب لأندية برشلونة وباريس سان جيرمان وريال سوسيداد وأرسنال وإيفرتون.

لكن تظل فترته الأفضل مع أرسنال (من 2011 إلى 2016) والذي خاض بقميصه 150 مباراة حاصدًا لقبين لكأس الاتحاد الإنجليزي ومثلهما للدرع الخيرية.

وقال أرتيتا عقب تولية المهمة: “‘نه لشرف كبير، أرسنال أحد أكبر أندية العالم، نحتاج إلى المنافسة على الألقاب وهذا ما ناقشته مع ستان وجوش كرونكي وكبار المسئولين في النادي”.

“نعلم جميعًا أنه هناك الكثير من العمل في انتظارنا، لكنني واثق من أننا سنحقق كل ما هو مطلوب”.

“قائمة الفريق الحالية بها وفرة من اللاعبين الموهوبين ولدينا مجموعة كبيرة من الشباب القادمين من الأكاديمية”.

فور اعتزاله مع أرسنال، قرر مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا ضمه كمساعد أول وعمل معه 3 سنوات.

ساهم أرتيتا في فوز مانشستر سيتي بلقبين متتاليين للدوري الإنجليزي الممتاز وبات يمتلك من الخبرات ما يؤهله لشغل منصب المدير الفني.

وبالفعل قررت إدارة أرسنال التعاقد معه ليكون مدربًا للفريق اللندني، الذي سيعول عليه في مهمة انتشاله من الكبوة الحالية.

يحتل أرسنال المركز العاشر في لائحة البريميرليج، وفاز 5 مرات فقط من أصل 17 جولة برصيد نقطي وصل إلى 22.

تعتبر تلك هي المحطة الأولى للمدرب الشاب في عالم التدريب.