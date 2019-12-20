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بذور الكتان حل مثالي للتخلص من دهون البطن

نرمين عباسaccess_time23 / ربيع الآخر / 1441 هـ      20 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

بذور الكتان هي نبات معمر يتميز شكله بساق رفيعة ممتدة مع أوراق شكلها كالرمح، وبها بذور بنية اللون

عرف العديد من الاستخدامات المفيدة لبذور الكتان ومؤخراً اكتشف المتخصصون أن لبذور الكتان تأثير مباشر في تنحيف البطن وخسارة الوزن

فوجدوا أن لديها قدرة كبيرة في زيادة حرق الدهون في مختلف المناطق في الجسد

ولذا نجدها قد أصبحت عنصر أساسي في أنظمة التخسيس التي يكتبها العديد من أطباء التغذية

تحتوي بذور الكتان على كميات كبيرة من الألياف الغذائية سريعة الذوبان

تحتوي أيضاً على مادة صمغية تساعد على جعل الإنسان يشعر بالشبع وإمتلاء المعدة مما يساعد بأنظمة الحمية الغذائية

بها نسبة ضئيلة من الكربوهيدرات، والسكريات، ولا تحتوي على دهون ضارة

بل بها نسبة من الدهون المفيدة للجسم والتي لا تسبب زيادة بالوزن

كذلك خفض نسبة الكوليسترول في الدم

مكافحة الالتهابات التي قد تسبب العديد من الأمراض الخطيرة

طرد السموم من الجسم

يعمل على توازن الهرمونات لدى الإناث

حماية العظام ومحاربة إصابتها بالهشاشة

تنشيط الدماغ والذهن

منح البشرة الصحة والنضارة

نرمين عباس

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