الدولية

الجيش الليبي يستهدف مصراتة بشكل مكثف بعد مهلة 3 أيام

صحيفة البلادaccess_time23 / ربيع الآخر / 1441 هـ      20 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

طرابلس : متابعات

أعلن الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، شن سلاح الجو التابع للجيش الليبي غارات جوية على مواقع تستخدم لتخزين الأسلحة في مدينة مصراتة .

وقال المسماري، في بيان اليوم “إن استهداف مصراتة سيتواصل يومياً دون انقطاع وبشكل مكثف لم يسبق له مثيل، إذا لم تسحب مصراتة ( ميليشياتها ) من طرابلس وسرت خلال ثلاثة أيام بحد أقصى، تنتهي مدتها الساعة 12 مساء الأحد المقبل”.

وأكد أنه بعد انتهاء مهلة الأيام الثلاثة ستحتفظ القيادة العامة بـحق استهداف أيّ معدات جديدة يتم نقلها إلى مصراتة وتخزينها فيها.

صحيفة البلاد

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