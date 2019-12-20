الجيش الليبي يستهدف مصراتة بشكل مكثف بعد مهلة 3 أيام

طرابلس : متابعات

أعلن الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، شن سلاح الجو التابع للجيش الليبي غارات جوية على مواقع تستخدم لتخزين الأسلحة في مدينة مصراتة .

وقال المسماري، في بيان اليوم “إن استهداف مصراتة سيتواصل يومياً دون انقطاع وبشكل مكثف لم يسبق له مثيل، إذا لم تسحب مصراتة ( ميليشياتها ) من طرابلس وسرت خلال ثلاثة أيام بحد أقصى، تنتهي مدتها الساعة 12 مساء الأحد المقبل”.

وأكد أنه بعد انتهاء مهلة الأيام الثلاثة ستحتفظ القيادة العامة بـحق استهداف أيّ معدات جديدة يتم نقلها إلى مصراتة وتخزينها فيها.