أمير القصيم: مهتمون بتعزيز الاستثمار في المنطقة

بريدة ــ البلاد

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين بالمنطقة في مكتبه بالإمارة بمدينة بريدة أمس بوكيل إمارة المنطقة رئيس اللجنة التنفيذية الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين عام برنامج التوطين بالمنطقة أحمد المشيقح، وأعضاء اللجنة، بمناسبة حصولها أقل نسبة للبطالة للنساء على مستوى المملكة.

واطلع سموه خلال اللقاء على نشرة سوق العمل السعودي للربع الثالث من العام 2019م التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء، حيث سجلت منطقة القصيم أقل نسبة للبطالة للنساء على مستوى المملكة حيث بلغت 5.9 %، كما بلغت نسبة البطالة بالمنطقة 6.60%. وثمن سمو أمير منطقة القصيم بالنتائج الإيجابية للتوطين وانخفاض نسبة البطالة بالمنطقة، نظير الجهود المبذولة عبر فتح فرص عمل للمواطنين والمواطنات وتكاتف جميع الجهات ذات العلاقة، مبيناً على أن حملة وطن بلا مخالف ولجنة السعودة عنصرين مهمين لنجاح التوطين بالقصيم.

وأكد سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل على أهمية تنمية وتعزيز الاستثمار في المنطقة بشكل أوسع وتسهيل الفرص الاستثمارية لتنمية الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة، مشيراً إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، ماضية في تمكين أبناء وبنات الوطن من فرص العمل التي تخدم تنمية الوطن، وعلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وقال سموه : لايزال أداء الغرف التجارية في منطقة القصيم أقل من المطلوب في تعزيز الاستثمار وتنميته وفتح الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال من داخل وخارج المنطقة, شاكراً سموه القطاع الخاص تجاوبه مع جهود التوطين في المنطقة، لافتاً الانتباه إلى أن التعاون والتنسيق بين القطاعات أساس لنجاح كل مهمة، مذكراً على أهمية التعاون والتكاتف من جميع الجهات الشريكة المعنية بذلك, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود.