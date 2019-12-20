نرمين عباس

من الواجب معرفة أن هناك بعض العادات السيئة التي تقع فيها النساء ويكرهها جميع الرجال بلا إستثناء

نستعرضها لكي في السطور القادمة

– النظافة الشخصية

من الهام جداً الحفاظ على نظافتك الشخصية، وذلك أمر بديهي لا يجب على شريكك تذكيرك به لأن عدم الاهتمام بذلك يجعل شريكك ينفر منك

– المشاكل المالية

إذا كنت شخصية مبذرة أو بخيلة، عليك فهم أن المشاكل المالية تعتبر من العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى إطفاء الشرارة بين الأزواج، لذلك عليكما تحقيق التوازن

– قضاء الكثير من الوقت على الإنترنت

اعلمي أن قضاء الكثير من الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم إعطاء وقت كاف لشريكك، يمكن أن يعرقل علاقتكما على المدى الطويل

لذلك، جربي خفض ما تقضينه من الوقت على الانترنت

– الضغط العصبي

يمكن أن تؤثر الضغوطات على علاقتك إذا تجاهلتها لفترة طويلة، لذلك عليك تعلم كيف تتعاملين مع الضغط، سواء النفسي أو المهني، للحفاظ على زواجك

– الغيرة الزائدة

لعلها من أكثر الصفات الموجودة في بعض النسوة اللاتي يفر منهن الرجل

سيفر الرجل من هذا النمط في نهاية المطاف لأن لا أحد يقبل أن يعيش حياته محاصراً

– المراة المتسلطة

في البدء، قد يشعر الرجل بالسعادة حين يظفر بامرأة تبدو قوية وتعلم ما تريده

لكن لاحقاً سيكتشف كم أن الأمور مختلفة عما تبدو عليه

فالمرأة المتسلطة أنانية، ولا تفكر إلا بنفسها لتحقيق غايتها

– التي تريد تغيير الرجل

معظم النساء يتورطن في هذه الغلطة أي حين يحاولن تغيير الشريك وفق ما يلائم رغباتهن واحتياجاتهن

قد يكون ذلك ممكناً لفترة ما إذ يشعر بعض الرجال بالرغبة في التغير لأجل شريكتهم

لكن ضعي في حسبانك أن الرجل لا يجد هذه المرأة جذابة ولن يكون عمر العلاقة طويلاً

– المرأة النمامة

لا عجب أن الرجال يكرهون هذا النمط من النساء اللاتي لا يفعلن شيئاً لهن سوى الحديث عن حياة الآخرين ومشكلاتهم، طوال النهار

قد تبدو المرأة «النمامة» مسلية في بداية العلاقة، لكن لاحقاً سوف يشعر الرجل بالسأم

وسيكون كل همه الفرار من لسانها القارض ومن نهشها لأعراض الناس وفضح خصوصياتهم

– المدللة

بعض الرجال يحبون المرأة المدللة، لكن من الصعب أن تجد رجلاً يرغب في أن يمضي حياته معها، مكرساً طاقته وجهده لتلبية رغباتها