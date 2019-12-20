آلاف العراقيين يتوافدون إلى ساحات التظاهر في بغداد

بغداد : وكالات

توافد آلاف من المتظاهرين اليوم (الجمعة) إلى ساحات التظاهر في بغداد و9 محافظات أخرى للتعبير عن رفضهم للمشاورات التي تجريها الكتل والأحزاب لتسمية مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة.

ووصل المتظاهرون إلى ساحة التحرير والخلاني والسنك والوثبة ببغداد وساحات التظاهر في محافظات البصرة والناصرية والمثنى والديوانية وواسط وكربلاء والنجف والحلة والديوانية وهم يحملون أعلام العراق ويهتفون بشعارات تدين المشاورات التي تجريها الكتل السياسية ورئاسة الجمهورية لتسمية مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة فضلاً عن إخفاق البرلمان العراقي في حسم إقرار قانون الانتخابات الجديد.

وذكر شهود عيان، أن المتظاهرين وصلوا أفراداً ومجاميع إلى ساحات التظاهر في ظل إجراءات أمنية وانتشار واسع وقطع عدد من الطريق والجسور لمختلف شرائح المجتمع من طلبة المدارس والجامعات ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات أكاديمية وفنانين وشعراء.

وأوضحوا أن “المتظاهرين يخضعون للتفتيش قبيل دخولهم من قبل فرق من المتظاهرين لضمان أمن ساحات التظاهر فيما تحيط القوات العراقية ساحات التظاهر من مسافات بعيدة”.

وذكر الشهود أن “المتظاهرين قاموا خلال الأيام الماضية بنشر أسماء جميع الأشخاص الذين أعلنت الكتل السياسية ترشيحهم لمنصب رئيس الحكومة وكتبت عليها عبارة (لا) وتم عرضها بمساحات واسعة من ساحات التظاهر وتأكيد مطالبهم بأن يكون المرشح مستقل وغير منتمي إلى الأحزاب أو مقرب منها وأن لا يكون قد تسلم منصب سابقاً أو مزدوج الجنسية”.

ودخلت المشاورات لتسمية مرشح لتشكيل الحكومة التي تخلف حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي منعطفاً خطيراً عندما تجاوزت المهلة الدستورية لتسمية مرشح من قبل رئيس الجمهورية خلال 15 يوما من تاريخ الاستقالة.

وطلب الرئيس العراقي منحه مهلة جديدة تمتد إلى يوم الأحد المقبل لتسمية مرشح لتشكيل الحكومة، بعد أن فشلت جميع المحاولات خلال الأسبوعين المقبلين ورفض المتظاهرين لجميع الأسماء المرشحة للمنصب.