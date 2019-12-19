200 ألف عام من التراث في انتظار زوار العلا

جدة ـ عبد الهادي المالكي

استلهمت العلا من موقعها وتاريخها وجمال الطبيعة فيها أهميتها في الحضور ضمن رؤية المملكة 2030 لا سيما الامتياز الذي تحظى به العلا لدى السياح في أنحاء العالم، ومع انطلاق موسم شتاء طنطورة اليوم والذي يستمر حتى 7 مارس 2020 يمكن لزوار العلا التمتع بعظمة تاريخها العريق والذي يبدو جلياً في معالمها التراثية التي تقف شامخة على مر الزمن. ويمتد تراث العلا إلى 200 ألف عام متجذراً في صخورها ورمالها وجبالها.

وتضفي أضواء نجوم سماء العلا مشهداً سوريالياً على المشهد الجمالي الذي تبدو فيه المسارات المتقاطعة مع آثار الطرق القديمة التي سار عليها في وقت خلا لورانس العرب والتي توفر اليوم ملاذا آمناً للنمر العربي. إنها المكان المثالي الذي يجسد سحر السكون وجاذبيته.

وفي إطار هذه اللوحة الطبيعية الفذة، ستكون العلا خلال فصل الشتاء الحالي مسرحاً لنوع مختلف من الأنشطة الممتعة التي تجمع بين الصوت والحركة ونجوم الفنون والثقافة المرموقين وذلك في ظل عودة المهرجان الثقافي الأبرز على مستوى المنطقة ” شتاء طنطورة” في موسمه الثاني وذلك بعد نجاح الدورة الأولى في الموسم المنصرم. وفي حال فاتكم حضور الموسم الأول، فإن دورة شتاء طنطورة الحالية تعد بأن تكون أكثر متعة وجاذبية للزوار.