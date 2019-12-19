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وصفات رأس السنة | طريقة عمل بسكويت بوش دي نويل

نيفين عباسaccess_time22 / ربيع الآخر / 1441 هـ      19 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس
بالتأكيد لا تكتمل مائدة رأس السنة إلا بوجود العديد من الحلوى اللذيذة والمميزة
نقدم لكِ طريقة عمل بسكويت بوش دى نويل الشهيرة، وهى بالأصل وصفة تقليدية ترجع إلى بلجيكا وفرنسا وسويسرا
وتصنع عادة من الكعك الأسفنجى المغطى بالكريمة وتأخذ شكل الرول
ونقدم اليوم طريقة بوش دى نويل بعجينة بسكويت مميزة والذى يأخذ شكل الشجرة

المقادير اللازمة لعمل بسكويت بوش دى نويل
2 كوب من الطحين الأبيض
كوب من السمن أو الزبدة
نصف كوب من الكاكاو
كوب من السكر البودرة
فانيليا مقدار ملعقة صغيرة
2 حبة من البيض الطازج

طريقة عمل بسكويت بوش دى نويل
– تخفق السمنة أو الزبدة مع السكر حتى تصبح كقوام الكريمة
يضاف للمزيج البيض الواحدة تلو الأخرى ويخفق
ثم تضاف الفانيليا والكاكاو وتخفق حتى تتجانس المكونات
يوضع الطحين ويقلب حتى تتشكل لدينا عجينة متماسكة لا تلتصق باليد
– يقطع العجين إلى قطع صغيرة
ثم نقوم بتشكيل كل قطعة إلى شكل اسطوانى
– ترص حبات البسكويت بصينية بها ورق خبز
ثم تخبز بفرن متوسط الحرارة حتى تمام النضج
– تخرج الحبات من الفرن ثم تترك لتبرد
ترش بالسكر البودرة وتقدم

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نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]gmail.com

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