وصفات رأس السنة | بالصور طريقة عمل تاج الريش بالأرز

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ ضمن سلسلة وصفات رأس السنة، طريقة عمل تاج الريش بالأرز

وهى وصفة مميزة للغاية وتصلح للمناسبات والتجمعات العائلية الكبيرة وكذلك الحفلات المختلفة

المقادير اللازمة لعمل تاج الريش بالأرز

ريش بتلو أو ضأنى بحسب الرغبة

كمية أرز بحسب الرغبة طويل الحبة أو مصرى

حبة من البصل المفروم

ملعقة صغيرة من الكركم والكارى

ملح وفلفل إسود بحسب الرغبة

ملعقة صغيرة من الجنزبيل البودرة

ملعقة صغيرة من البهارات الناعمة

ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة

مرقة لحم لتسوية الأرز

زبدة

طريقة عمل تاج الريش بالأرز

فى البداية، تقلب قليل من الزبدة مع قليل من البصل والملح والفلفل والبهارات والجنزبيل

تدهن الريش بالخليط جيداً وتترك جانباً لتتبل

نحضر قدر

نضع به الكمية المتبقية من البصل

ثم يضاف لها الكركم والكارى ويشوح مع الزبدة حتى يذبل

نضع للخليط القرفة والملح والفلفل والمرقة

وتترك لتغلى

يغسل الأرز ويصفى جيداً ثم يضاف للمرقة

يترك ليتشرب المرقة

ثم نحضر صينية

نضع بها ورق زبدة أو ورق خبز

ثم نضع اللحم حوله ونقوم بلفه بشكل دائرى

نضع الأرز بالمنتصف داخل الريش



ثم يغطى اللحم بورق الزبدة وورق الفويل

يترك المزيج بالفرن حتى تمام نضج اللحم والأرز

ثم يخرج ويقدم بعد أن يزين بالخضروات

ويمكن وضع خضروات مع الأرز للريش بحسب الرغبة