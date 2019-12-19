تتويج الرياض بلقب أول عاصمة عربية رقمية لعام 2020

الرياض- البلاد

قرر مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات في دورته الـ 23 المنعقدة أمس في الرياض، التي تعد إحدى الفعاليات المعتمدة على هامش قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة في عام 2020 ، اختيار مدينة الرياض لتكون أول عاصمة عربية رقمية للعام 2020، نظير الجهود المبذولة من قبل المملكة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات،

والتقدم الذي يشهده القطاع بها الذي أدى إلى إرساء بنية رقمية ممكّنة وداعمة، الأمر الذي أسهم في ارتفاع إسهام القطاع في الناتج المحلي إلى ما نسبته 4%، حتى حقق قطاع الاتصالات السعودي تقدماً ملحوظاً في مؤشرات الريادة العالمية ، حيث تبوأ سوق الاتصالات السعودي المرتبة 13 عالمياً والأضخم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،

وعلى صعيد التنافسية قفز ترتيب المملكة حسب التقرير الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي 16 مركزاً كأكثر الدول نمواً في المؤشرات الفرعية للتنافسية العالمية، إضافة إلى تقرير البنك الدولي الذي بين أن المملكة هي الأولى من ناحية الإصلاحات في تقرير سهولة أداء الأعمال،

وفيما يتعلق بمجال نشر شبكات الجيل الخامس تعد المملكة الثالثة عالمياً في نشر هذه التقنية بعد الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، إضافةً إلى تضاعف سرعات الإنترنت وصولاً لبلوغها 51.8 ميغا بت بنسبة نمو مقدارها 24.7% بالمقارنة مع النسبة التي كان عليها في العام الماضي، لتحتل بذلك المرتبة الخامسة بين دول مجموعة العشرين.