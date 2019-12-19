المملكة تحتضن أول مكتب لـ«إيفاد» لخدمة الخليج

الرياض- البلاد

افتتح وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ورئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) جيلبير أنغبو، في الرياض أمس، أول مكتب اتصال لـ “إيفاد” يخدم منطقة الخليج العربي.

ويعزز تدشين المكتب، شراكة الصندوق والحوار والتعاون مع دول الخليج العربي الأعضاء في الصندوق، والمؤسسات المالية الرئيسة التابعة لها، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأخرى، ومراكز الأبحاث، بالإضافة إلى زيادة الوعي بعمل الصندوق في الحد من الفقر والجوع، وتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الريفية في العالم العربي، وتيسير تبادل المعرفة وتنفيذ البرامج الإقليمية لمساعدة دول الخليج على مواجهة شواغل الأمن الغذائي.

وقال المهندس الفضلي، إن افتتاح مقر المكتب في الرياض، سيعزز الشراكة والتعاون بين المملكة والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ومؤسساتها الإنمائية والمالية، كما سيسهم في توسيع برامج الصندوق وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتسهيل تنفيذ البرامج الإقليمية التي تهتم بالأمن الغذائي بما في ذلك المساعدة التقنية وبناء القدرات.

وأضاف الفضلي، أن المملكة تولي اهتمامها وحرصها على دعم الصندوق ليتمكن من تحقيق أهدافه ورسالته، حيث رفعت مؤخراً نسبة المساهمة في موارده بنسبة 10% .