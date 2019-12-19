الداخلية تحتفي بيوم الشرطة العربي

الرياض-واس

نظمت وزارة الداخلية في ديوان الوزارة أمس معرضاً بمناسبة يوم الشرطة العربي وعبر نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود عن بالغ العرفان والتقدير لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – من دعم واهتمام لرجال الأمن ومساندتهم بكل ما تتطلبه مهامهم لأداء واجباتهم للمحافظة على الأمن والسلامة،

كما رفع معاليه الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب على ما يقوم به سموه من جهود متواصلة لدعم مسيرة العمل الأمني بالوطن العربي لتحقيق أقصى درجات الشعور بالأمن والاستقرار في نفس كل مواطن عربي.

وأكد مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني أن المملكة وهي تستذكر يوم الشرطة العربي الذي يصادف يوم 18 ديسمبر من كل عام لا يسعها إلا أن ترفع جزيل شكرها وعظيم امتنانها لقائد مسيرة هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يحظى به أمن هذه البلاد من دعم وعناية مكنتها بتوفيق الله من تحقيق التميز في الكثير من المجالات التنموية، كما أن توجيهات ومتابعة سمو وزير الداخلية، خطت بالأمن إلى مزيد من التطور والنماء إيماناً بالدور الرئيسي الذي تضطلع به الوزارة للمحافظة على الأمن والسلامة.