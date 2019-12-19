أمير مكة بالنيابة يستعرض آخر التطورات في مطار المؤسس الجديد

جدة : واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز , أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة , في مقر الإمارة بجدة اليوم , اجتماعا بحضور مديرعام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور , جرى خلاله استعراض آخر التطورات في مطار الملك عبدالعزيز الجديد صالة رقم ( ۱ ) التي ستشهد نهاية ديسمبر الحالي انتقال ( 7 ) وجهات محلية ودولية إضافية , فيما سيتم إضافة ( 27 ) وجهة نهاية يناير القادم , محلية ودولية من بينها محطة الرياض.

وبحسب العرض فإن الخطة المستقبلية للتشغيل تتمحور في زيادة ( 13 ) محطة دولية , منتصف شهر يناير المقبل , وفي نهاية الشهر ذاته , سوف تتم إضافة ( ۲۷ ) محطة محلية ودولية ليصبح بذلك إجمالي المحطات ( ۸۲ ) وجهة ، فيما سيعمل المطار بطاقته التشغيلية الكاملة – بمشيئة الله – قبل نهاية رمضان المقبل , إذ سيبلغ عدد الرحلات في الأسبوع ( 4900 ) رحلة تقل ( 654 ) ألف مسافر تقريباً ,.

وأبان العرض أن عدد الرحلات في صالة رقم ( 1 ) بلغ منذ نهاية شهر مايو 2018 , وحتى نهاية نوفمبر 2019 , أكثر من ( 30 ) ألف رحلة , تم إنهاء إجراءات ما يزيد على مليوني ونصف مليون مسافر.