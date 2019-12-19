أرامكو تكمل صفقة “هيونداي أويل بنك”

الظهران – حمود الزهراني

أكملت شركة “أرامكو فيما وراء البحار” صفقة استحواذ على حصة 17% من شركة هيونداي أويل بنك الكورية الجنوبية، وهي شركة تابعة لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة القابضة. وتقدّر قيمة الاستثمار بنحو 1,2 مليار دولار. ويأتي ذلك بعد اكتمال كافة الموافقات التنظيمية المطلوبة. وسيدعم استثمار شركة “أرامكو فيما وراء البحار” في شركة هيونداي أويل بنك إستراتيجية أرامكو السعودية للتوسع في قطاع التكرير والكيميائيات عبر زيادة نشاطها الربحي في أعمال التكرير والكيميائيات والتسويق المتكاملة في أهم الأسواق العالمية، مما يمكّن أرامكو السعودية من تسويق النفط الخام وتعزيز قدراتها التجارية.

الجدير بالذكر أن (هيونداي أويل بنك) هي شركة خاصة تعمل في مجال تكرير النفط، وتأسست عام 1964م. ويُعد مجمع ديسان، الذي يضم المرافق الرئيسة لشركة هيونداي أويل بنك، معملًا متكاملًا للتكرير وبطاقة معالجة تُقدَّر بنحو 650 ألف برميل في اليوم. وتشتمل محفظة أعمال هيونداي أويل بنك والشركات الخمس التابعة لها على أعمال التكرير، وزيوت الأساس، والبتروكيميائيات، وشبكة من محطات الوقود.