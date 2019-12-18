3 مزايا جديدة لمستخدمى”واتساب” طال انتظارها

يعمل تطبيق “واتساب” إلى إحداث تحول كامل من حيث الشكل وطريقة الاستخدام، وذلك عن طريق التحديث الجديد الذي يتضمن ثلاث مزايا مختلفة وجوهرية.
ووفقا للتقرير الذي نشرته صحيفة “الصن” أن المزايا الثلاث الجديدة على “واتساب” تتمثل في أن التطبيق سيتضمن ميزة التذكير بالأحداث والفعاليات والمواعيد المهمة لصاحبه، وهو ما يجعله أشبه بمفكرة تنظيم المواعيد.
أما الميزة الثانية فهى إمكانية رؤية إن كان هناك مكالمات قيد الانتظار خلال استخدام الهاتف، ما يعني أن “نغمة مشغول” يمكن الاستغناء عنها.
والميزة الثالثة والأهم لعديد من المستخدمين هى منع الإضافة في مجموعات من قبل أشخاص مجهولين، حيث سيصبح المستخدم قادرا على أن يمنع غير المسجلين عنده في القائمة من إضافته إلى أى مجموعة دون رغبته أو إذنه.
وأشارت صحيفة “الصن” إن الاستفادة من هذه المزايا الثلاث الجديدة تتطلب فقط تحديث التطبيق المثبت على الهاتف الجوال للمستخدم.
وأوضح التقرير إلى أن خدمة ” أجندة المواعيد” والتذكير بها تتطلب تنزيل تطبيق آخر وهو (any.do) والذي يتوجد على المستخدم تثبيته على الهاتف ومن ثم ربطه بتطبيق واتساب للاستفادة من هذه الخدمة.