معرض الكتاب يستقبل 191758 زائراً

جدة ـ عبد الهادي المالكي

سجّل معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة توافد 191758 زائراً من مختلف شرائح المجتمع ، منذ انطلاقته وحتى مساء أمس، وسط أجواء ثقافية اتسمت بالتنوع والإثراء المعرفي، والمشاركة الفاعلة في ظل تنافس ٤٠٠ دار نشر محلية وعربية وعالمية.

وحضي زوار المعرض بمتابعة ٣٥٠ ألف عنوان في شتى أوعية المعرفة، والاستمتاع ببرنامج ثقافي حافل بـ 50 فعالية منوعة تلائم مختلف شرائح المجتمع في جوانب ثقافية وعلمية واجتماعية إلى جانب الأمسيات والندوات والمحاضرات وورش العمل، التي يتجلى معها الإثراء المعرفي وتحفيز الاطلاع وتنمية مهارات القراءة لدى الجميع.

وشارك في المعرض ٤٠ دولة من حول العالم، ويتربع على مساحة تبلغ 30,000 متر مربع بأرض الفعاليات بأبحر الجنوبية بمحافظة جدة، ملبياً أذواق مختلف شرائح المجتمع وتنمية الحس الثقافي والاطلاع على المخزون الثقافي السعودي والعربي والعالمي.