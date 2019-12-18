قبل التصويت على إجراءات عزله.. ترامب: لم أرتكب أي خطأ

واشنطن : وكالات

قبل تصويت مجلس النواب الأمريكي لإقرار إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية اتهامه بإساءة استغلال السلطة وعرقلة العدالة، أكد الرئيس الأمريكي أنه لم يرتكب أي خطأ قد يؤدي إلى عزله.

وقال الرئيس على تويتر “هل يمكنكم تصديق أنه سيتم إطلاق إجراءات عزلي اليوم من قبل اليسار الراديكالي، (من قبل) الديموقراطيين الذين لا يقومون بشيء، بينما لم أرتكب أي خطأ! إنه أمر فظيع”.

وكتب ترامب “يجب ألا يحصل هذا الأمر مع أي رئيس آخر”.

وكانت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي قد أعلنت الثلاثاء أن المجلس سيصوت الأربعاء على مادتين تتهمان ترامب في التحقيق الذي يستهدفه على خلفية الاشتباه بمحاولته دفع أوكرانيا لفتح تحقيق بحق جو بايدن، المرشّح الديموقراطي الأوفر حظا لمواجهته في الاستحقاق الرئاسي المقبل المقرر في عام 2020.

والمادتان هما: استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

وبات من شبه المؤكد أن مجلس النواب ذا الغالبية الديموقراطية سيصادق على الاتهامين الموجّهين لترامب.

ومن شأن مصادقة جلس النواب على الاتهامين أن تحيل القضية إلى مجلس الشيوخ الذي من المتوقّع أن يبدأ بمحاكمة ترامب في يناير

كما يتوقع أن يبرئه نظرا لتمتّع الجمهوريين بغالبية فيه.

والثلاثاء وجّه ترامب إلى بيلوسي رسالة تقع في ست صفحات كتب فيها “إنك تعلنين حربا مفتوحة ضد الديموقراطية الأميركية”

مضيفا “التاريخ سيحكم عليك بشكل قاس”.