فيديو: مظاهرات في محيط ملعب كامب نو قبل مباراة الكلاسيكو

اندلعت مظاهرات في محيط ملعب كامب نو الخاص ببرشلونة قبل سويعات من مبارة الكلاسيكو المقرر لها سهرة اليوم الأربعاء.

ويستضيف برشلونة ريال مدريد في ملعب كامب نو لحساب مباراة مؤجلة من الأسبوع العاشر لليغا.

تأجلت المباراة التي كان مقدرًا لها في أكتوبر الماضي بسبب أعمال تظاهرات سياسية، ويبدو أنها قد تتجه للتأجيل اليوم أيضًا.

وكانت حركة “تسونامي الديمقراطية” قد دعت إلى تنظيم تظاهرات احتجاجية قبالة ملعب كامب نو تنديدًا بالحكومة الأسبانية.

وتهدف تسونامي إلى استغلال المباراة من أجل جذب أكبر قدر ممكن من أنظار المتابعين حول العالم، لما تملكه مباراة الكلاسيكو من شعبية طاغية.

ونشرت الحركة المحسوبة على إقليم كاتالونيا رسالة عبر تويتر قالت من خلالها..

“نراكم غدًا في ملعب كامب نو.. ليلة سعيدة”.

Tots i totes som Tsunami Democràtic! Demà ens veiem al Camp Nou de Barcelona. 🌊📣 Bona nit 🌙 i recordeu: només amb la força de la gent tindrem drets, llibertat i autodeterminació! Imatge a la Plaça Perpinyà de Granollers. #LaForçaDeLaGent 🌊 pic.twitter.com/8UKwNonOAI — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) December 17, 2019

بينما قال متحدث باسم الشرطة الإسبانية إن قوات الأمن اتخذت التدابير كافة لمواجهة أي أنواع من العنف أو زعزعة أمن الملعب.

وستوفر عناصر الشرطة حماية للاعبين بداية من ملعب التدريبات وفندق المباراة وصولًا إلى الملعب قبل وبعد الموقعة.

شاهد المقاطع التالية..

[VÍDEO] Primeres concentracions de manifestants al voltant del Camp Nou https://t.co/439EHi6Zx8 pic.twitter.com/uG2XB5vuiK — VilaWeb (@VilaWeb) December 18, 2019