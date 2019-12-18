الرياضة

الوضع يتأجج قبل انطلاق الكلاسيكو بسويعات..

فيديو: مظاهرات في محيط ملعب كامب نو قبل مباراة الكلاسيكو

محمد ابو الوفاaccess_time21 / ربيع الآخر / 1441 هـ      18 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

اندلعت مظاهرات في محيط ملعب كامب نو الخاص ببرشلونة قبل سويعات من مبارة الكلاسيكو المقرر لها سهرة اليوم الأربعاء.

ويستضيف برشلونة ريال مدريد في ملعب كامب نو لحساب مباراة مؤجلة من الأسبوع العاشر لليغا.

تأجلت المباراة التي كان مقدرًا لها في أكتوبر الماضي بسبب أعمال تظاهرات سياسية، ويبدو أنها قد تتجه للتأجيل اليوم أيضًا.

وكانت حركة “تسونامي الديمقراطية” قد دعت إلى تنظيم تظاهرات احتجاجية قبالة ملعب كامب نو تنديدًا بالحكومة الأسبانية.

وتهدف تسونامي إلى استغلال المباراة من أجل جذب أكبر قدر ممكن من أنظار المتابعين حول العالم، لما تملكه مباراة الكلاسيكو من شعبية طاغية.

ونشرت الحركة المحسوبة على إقليم كاتالونيا رسالة عبر تويتر قالت من خلالها..

“نراكم غدًا في ملعب كامب نو.. ليلة سعيدة”.

بينما قال متحدث باسم الشرطة الإسبانية إن قوات الأمن اتخذت التدابير كافة لمواجهة أي أنواع من العنف أو زعزعة أمن الملعب.

وستوفر عناصر الشرطة حماية للاعبين بداية من ملعب التدريبات وفندق المباراة وصولًا إلى الملعب قبل وبعد الموقعة.

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محمد ابو الوفا

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