طريقة عمل إسباغيتي بالصلصة الإيطالية وكرات اللحم

البلاد – نيفين عباس

حضرى لأسرتك طبق المعكرونة الإسباغيتى مع كرات اللحم والصلصة الإيطالية بالأعشاب

المقادير اللازمة لعمل الإسباغيتى بالصلصة وكرات اللحم

مقادير المكرونة

500 جرام مكرونة إسباجيتى

2 لتر ماء

ملعقة كبيرة ملح

مقادير الصلصة

2 كوب صلصة

2 حبة طماطم مقطعة مربعات صغيرة

ملح كمية بحسب الرغبة

فلفل إسود كمية بحسب الرغبة

ملعقة صغيرة من الزعتر الأخضر الطازج أو المجفف

ملعقة صغيرة من الريحان المجفف أو الطازج

حبة متوسطة من البصل المفروم

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض

4 ملعقة كبيرة من الزيت

مقادير كفتة اللحم

كيلو من اللحم الأحمر به نسبة 25% من الدهن

2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم الطازج

حبة متوسطة من البصل المفروم

ملح كمية بحسب الرغبة

فلفل إسود كمية بحسب الرغبة

ربع كوب من البقسماط المطحون الناعم

ربع كوب من الزيت

طريقة عمل المكرونة الإسباجيتى بكرات اللحم والصلصة

نبدأ أولاً فى عمل المكرونة

نضع فى قدر على النار الماء والملح

يترك الماء حتى يغلى

ثم توضع المكرونة له ويقلب دقيقة

يترك حتى ينضج بحسب المدة المدونة على العبوة

تصفى المكرونة وتغسل جيداً بالماء الجارى

تترك جانباً

نقوم بعمل كرات اللحم

نقوم بخلط اللحم والدهن معاً

نضع للحم الملح والفلفل والبقدونس والبصل المفروم والبقسماط ويعجن جيداً

نقوم بتشكيل اللحم لكرات صغيرة أو متوسطة الحجم

ثم تترك بالثلاجة لمدة ساعتين

يسخن الزيت فى مقلاة غير قابلة للإلتصاق على النار

ثم تحمر كرات اللحم فى الزيت حتى تصبح ذهبية اللون

ترفع من المقلاة وتترك جانباً

نقوم بعمل الصلصة

نضع البصل فى قدر على النار مع الزيت والسكر

يقلب جيداً حتى يتشوح البصل ويذبل

يضاف له الثوم ويقلب

ثم تضاف الصلصة والطماطم المقطعة والملح والفلفل الإسود

بعد أن تغلى الصلصة نضع لها الزعتر والريحان وتقلب

نقوم بوضع كرات اللحم للصلصة وتترك حتى تمام نضج اللحم وحتى تتسبك الصلصة

نضع المكرونة المسلوقة للصلصة وتقلب جيداً

ثم تُغرف فى طبق التقديم

تزين بالقليل من البقدونس وتقدم ساخنة

ومن الممكن إضافة القليل من الجبن المبشور لها