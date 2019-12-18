الفلفل الحار يخفض خطر الوفاة بالنوبات القلبية

كشف باحثون في دراسة إيطالية أن هناك علاقة بين النظام الغذائي الذي يحتوي على الفلفل الحار و تراجع نسبة الوفاة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
فالدراسة أوضحت أن خطر الوفاة من النوبات القلبية كان أقل بنسبة 40% بين أولئك الذين يتناولون الفلفل الحار أربع مرات على الأقل في الأسبوع على مدى 8 سنوات.
كما كانت الوفيات الناجمة عن السكتة الدماغية أكثر من النصف، وفقا للنتائج التي نشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب.
وأشارت كبيرة الباحثين في علم الأوبئة بمعهد البحر المتوسط للأعصاب (نيوروميد) ” حقيقة مثيرة للاهتمام هى أن الحماية من مخاطر الوفيات كانت مستقلة عن نوع النظام الغذائي الذي يتبعه الناس”.
وأضافت أيضا ” يمكن لشخص ما اتباع النظام الغذائي الصحى المتوسط، ويمكن لشخص آخر أن يتناول طعاما أقل صحة، ولكن الفلفل الحار له تأثير وقائي للجميع”.
كما أكد على فوائد الفلفل الحار مدير قسم الأوبئة والوقاية في نيوروميد، ليكيا إياكيلو، أن الخصائص المفيدة للفلفل الحار قد انتقلت عبر ثقافة الطعام الإيطالية، وعلى الرغم من استهلاكه بطرق مختلفة في جميع أنحاء العالم، يمكن أن يعطي إجراء وقائي تجاه صحتنا”.
ويخطط فريق الدراسة البحثية الآن لفحص الآليات الكيميائية الحيوية التي تجعل الفلفل الحار جيدا لصحتنا.