العثيمين : القمم الخارجة عن منظمة التعاون الإسلامي شق للصف

البلاد : وكالات

أكد الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن منظمة التعاون الإسلامي هي الصوت الجامع والمنصة الكبيرة التي تجمع العالم الإسلامي من شرقه إلى غربه.

وأضاف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وفقاً لـ”سكاي نيوز” ، أن الدعوة لعقد أي لقاءات أو قمم إسلامية خارج المنظمة هي حادثة غير مسبوقة.

وأشار إلى أن قيام عضو بعقد اجتماعات تخص العالم الإسلامي خارج إطار المنظمة هو شق للتضامن وتغريد خارج السرب.

وأوضح أن عقد مثل هذه القمم واللقاءات خارج إطار المنظمة خصوصا في هذا الوقت الذي يشهد فيه العالم صراعات متعددة ليس من مصلحة الأمة الإسلامية.

وشدد على أن أي إضعاف لمنصة منظمة التعاون الإسلامي هو إضعاف للإسلام والمسلمين.