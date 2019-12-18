السكر الدايت والدراسات الحديثة.. الخطر متخفي وسط العسل!

السكر الدايت او المحلي الصناعي البديل عن السكر الطبيعي والذي يعتقد البعض انه أفضل للصحة، تحدثت الدراسات للأسف عن خلاف ذلك.

باحثون من جامعة جنوب أستراليا، كشفوا أن صناعة المحليات الصناعية هدفها بالفعل مساعدة الأشخاص على إنقاص الوزن

لكنهم، وفق سكاي نيوز، أكدوا أنها من خلال مواد التحلية الاصطناعية، قد تساهم في الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكر.

وأضافت الدراسات ، أن المشروبات المحلاة صناعياً (ASB) ترتبط بزيادة مخاطر الوفاة وأمراض القلب.

كذلك أمراض الأوعية الدموية والسكتات الدماغية والخرف بين كبار السن.

ولكن ليس من الواضح سبب ذلك، مستشهدين بـ 13 دراسة حققت في آثار المحليات الصناعية على خطر الإصابة بمرض السكر النمط الثانى.

وكشفت مراجعة نشرت مؤخرًا بقيادة البروفيسور بيتر كليفتون، من جامعة “جنوب أستراليا”، عن الامر نفسه.

وأكدت أن “الأشخاص الذين يستخدمون المُحليات منخفضة السعرات الحرارية (LCS)

هم أكثر عرضة لزيادة الوزن، على عكس ما يتوقعه المستهلكون تمامًا بأنها تؤدي إلى فقدان الوزن”.