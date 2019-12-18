الحريري يجدد رفضه تشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة

بيروت : متابعات

جدد سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، الأربعاء، رفضه تشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة.

وأعلن الحريري، في بيان، أنه لن يكون مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة، وسيتوجه، غدا الخميس، للمشاركة في الاستشارات النيابية على هذا الأساس.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل: “لدي إصرار على عدم تأجيل الاستشارات النيابية تحت أي ذريعة كانت”.

وأضاف الحريري في البيان أنه “منذ أن تقدمت باستقالتي قبل خمسين يوما تلبية لصرخة اللبنانيين واللبنانيات سعيت جاهدا للوصول إلى تلبية مطلبهم بحكومة اختصاصيين، ورأيت أنها الوحيدة القادرة على معالجة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي يواجهها بلدنا”.

وتابع: “تبين رغم التزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين، فإن المواقف التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية من مسألة تسميتي هي مواقف غير قابلة للتبديل”.

وأكد الحريري أنه وجّه دعوة لكتلة تيار المستقبل النيابية للاجتماع صباح غد الخميس، لتحديد موقفها من مسألة التسمية”.