الجبير يستقبل وزير خارجية اليونان وسفيري البحرين وفرنسا

الرياض – البلاد

بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بالرياض أمس مع وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

واستعرض الجبير أمس مع الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية كما بحث مع سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.