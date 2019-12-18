إثراء يطلق معرض «أن تكون سعوديا»

الظهران ـ البلاد

أطلق مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي “إثراء” فعاليات معرض الثقافة والتراث “أن تكون سعوديًا”، وذلك خلال الافتتاح الرسمي لصالة “أجيال” في متحف “إثراء”، التي تُعنى باستكشاف التراث السعودي وتسليط الضوء على ثقافة المملكة الثرية عبر تاريخ مناطقها المتعددة.

ويعد معرض “أن تكون سعوديًا” فرصة للزوار لمشاهدة الأعمال الفنية والثقافية التي تستعرض الهوية والفن والتراث السعودي الأصيل، عبر عرض مجموعة من المحطات والأركان الثقافية التي تضم مجالات الموسيقى والشعر والأزياء والأنماط.

الجدير بالذكر أن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” يسعى إلى وضع معايير جديدة للتميزّ في المملكة في مجال صناعة الثقافة والإبداع؛ بهدف تطوير وتقديم منتجات معرفية مبتكرة، إضافة إلى خلق القيمة المضافة المرجوّة من خلال علاقاته مع الشركاء والزوّار عن طريق تحفيز استدامة المجتمعات الإبداعية والثقافية.