أمير المدينة يدشن مشروعات المهد بتكلفة 403 ملايين ريال

المدينة المنورة – البلاد

شدد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة على أهمية تفعيل دور المجالس البلدية والمحلية بمحافظات المنطقة في متابعة وتفقُّد أحوال المواطنين، ومراعاة مصالحهم واقتراح الحلول لمطالبهم والرفع بها، بما ينسجم مع توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة ويحقق المصلحة العامة.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع المجلسين المحلي والبلدي بمحافظة المهد خلال زيارته التفقدية للمحافظة.

ووجه سموه خلال الاجتماع بنقل الورش والمحلات التي تشوه مداخل المحافظة إلى المنطقة المخصصة لها، ورفع المخلفات مجهولة المصدر لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري للمحافظة، وذلك بالشراكة بين الجهات المعنية وأهالي المحافظة والمتطوعين.

وأكد سموه أهمية إعطاء الأولوية في تنفيذ مشاريع الإسكان التنموي للمحافظات والقرى التابعة لها تلبية لاحتياج الأسر المستحقة وللإسهام في الحد من التعديات العشوائية.

بعد ذلك دشن سموه – خلال لقائه مشايخ وأعيان وأهالي محافظة المهد – حزمة من المشاريع التنموية والخدمية ووضع حجر الأساس لأخرى بتكلفة إجمالية تجاوزت 403 ملايين ريال.

وأكد محافظ المهد مبارك المورقي في كلمته أن المحافظة حظيت – ومازالت – باهتمام ودعم قيادتنا الرشيدة، وتحقق فيها كمّ كبير من المشاريع التنموية التي أسهمت في إبرازها أسوة بجميع المحافظات بالمنطقة، مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على تفقده لأحوال الأهالي وتلمس احتياجاتهم.

كما عبّر الأهالي في كلمة ألقاها نيابة عنهم الدكتور عباد بن شلاح المطيري عن سرورهم بهذه الزيارة التي تجسد مدى ما يحظون به من اهتمام وعناية من سمو أمير المنطقة ومن متابعة دائمة لتحقيق كل ما يعود على أبناء المنطقة بالنفع، سائلين المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها تحت ظل قيادتنا الرشيدة.