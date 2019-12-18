أمير المدينة يدشن مشروعات المهد بتكلفة 403 ملايين ريال

المدينة المنورة – البلاد
شدد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة على أهمية تفعيل دور المجالس البلدية والمحلية بمحافظات المنطقة في متابعة وتفقُّد أحوال المواطنين، ومراعاة مصالحهم واقتراح الحلول لمطالبهم والرفع بها، بما ينسجم مع توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة ويحقق المصلحة العامة.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع المجلسين المحلي والبلدي بمحافظة المهد خلال زيارته التفقدية للمحافظة.
ووجه سموه خلال الاجتماع بنقل الورش والمحلات التي تشوه مداخل المحافظة إلى المنطقة المخصصة لها، ورفع المخلفات مجهولة المصدر لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري للمحافظة، وذلك بالشراكة بين الجهات المعنية وأهالي المحافظة والمتطوعين.
وأكد سموه أهمية إعطاء الأولوية في تنفيذ مشاريع الإسكان التنموي للمحافظات والقرى التابعة لها تلبية لاحتياج الأسر المستحقة وللإسهام في الحد من التعديات العشوائية.