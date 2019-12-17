وفد من القوة الإماراتية المرابطة بالحد الجنوبي يزور جامعة نجران

نجران : واس

زار وفد من القوة الإماراتية المرابطة بالحد الجنوبي اليوم، جامعة نجران، حيث كان في استقبالهم معالي مدير الجامعة الدكتور فلاح السبيعي.

‏ورحب السبيعي بأفراد القوة، مشيداً بالتضحيات التي تقدمها القوات الإماراتية إلى جانب أشقائها في التحالف.

وقدّم معالي الدكتور السبيعي شرحاً موجزاً عن الكليات والتخصصات التي تحتضنها الجامعة، إضافةً إلى البرامج والخدمات التي تقدمها للمرابطين وأبناء الشهداء.

من جهته أبدى قائد القوة الإماراتية المقدم الركن خالد سعيد محمد العلوي، إعجابه بمنشآت المدينة الجامعية، مبيناً أن مثل هذه الزيارات فرصة للتعرف عن قرب على الخدمات التي تقدمها الجامعة، ثم قدم أفراد القوة عدداً من الهدايا التذكارية لمعالي مدير الجامعة، فيما جرى تسليمهم دروعاً تذكارية.