مجلس الشورى ينظم ندوة اللغة العربية والذكاء الاصطناعي

الرياض : واس

افتتح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في مقر المجلس بالرياض اليوم, ندوة “اللغة العربية والذكاء الاصطناعي” التي نظمها المجلس بالتعاون مع وزارة التعليم ومركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية, بحضور عدد من أعضاء المجلس ومنسوبيه.

واستهل معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الندوة بكلمة أشار فيها إلى أهمية هذه الندوة التي تهدف إلى مشاركة مجلس الشورى بالاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق يوم 18 من ديسمبر كل عام .

وأضاف معاليه أن مجلس الشورى يسعى إلى تعزيز دور النخب والمؤسسات في المحافظة على اللغة العربية ولإحلال المصطلحات العربية بدلاً من المصطلحات الأجنبية خاصة في مجالات العمل الشوري “البرلماني” ، مشيراً إلى أن اللغة العربية تواجه في الوقت الحاضر العديد من التحديات وخاصة في ظل ثورة الاتصالات والمعلومات .

ورأى الصمعان ضرورة التزام الدول العربية المشاركة في المحافل الدولية وخاصة في الأمم المتحدة بالتحدث باللغة العربية مؤكداً أن التقليل من استعمال اللغة العربية يعطي صورة سلبية للطرف الآخر لأن اللغة العربية هويتنا .

وختم الصمعان كلمته بالشكر: إلى وزارة التعليم و مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، على عقد هذه الندوة دعماً للغة العربية .

من جهتها أشارت عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار مديرة الندوة الدكتورة فوزية أبا الخيل, إلى أن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- أكد أن لغتنا العربية لغة حضارة وثقافة، داعية إلى اعتماد اللغة العربية لغة رسمية في المؤتمرات والندوات التخصصية، لافتة النظر إلى حرص مجلس الشورى على تفعيل ذلك.

أما عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر الموسى فقد بين في مداخلة خلال الندوة أن اللغة العربية لغة واسعة ويجب دعمها تقنيا.

بعد ذلك استمع الحضور إلى محاور الندوة حيث استعرض الدكتور عبدالرحمن العصيمي عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية محور اللغة العربية والذكاء الاصطناعي, فيما قدم الدكتور علي المعيوف عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود محوراً بعنوان قيم التعايش من خلال اللغة ومجلس الشورى ودعم اللغة العربية.

من جانبه استعرض مدير مركز أبحاث الشورى الدكتور مطر بن عبدالمحسن الجميلي دور المجلس الرقابي والتنظيمي ( التشريعي ) من خلال دراسته لمشروع نظام حماية اللغة العربية بالمملكة العربية السعودية استناداً إلى المادة ( 23 ) من نظام المجلس .

كما بين أن المجلس يؤكد على الاهتمام باللغة العربية من خلال ما يصدره من قرارات بعد دراسته لتقارير الأداء السنوي للوزارات وللجهات الحكومية .

وفي نهاية الندوة أجاب المشاركون على الأسئلة والاستفسارات التي طرحت خلال الندوة .