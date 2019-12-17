قائد قوة أمن المنشات: المعارض وسيلة لنشر الموروث الثقافي

جدة – خالد بن مرضاح

قال العميد مهندس ركن مطلق الذيابي قائد قوة امن المنشات بمنطقة مكة المكرمة إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين سخَّرت الإمكانيات كافة لنشر الموروث الثقافي من خلال رعاية وإقامة المعارض الدولية للكتاب لما في ذلك من تشجيع الكُتّاب والمثقفين لعرض مؤلفاتهم.وهي سمة بارزة ولمحة حضارية تشهدها السعودية.

جاء ذلك في تصريح له عقب زيارته معرض جدة الدولي للكتاب مساء اليوم الاحد ، والذي تتواصل فعالياته في منطقة ابحر بجدة،وأشاد “الذيابي” بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي تقوم بها وزارة الثقافة من حُسن التنظيم، والإشراف على تنظم هذه المعارض التي تؤكد عناية السعودية بنشر الوعي الثقافي لدى المجتمع، وترسيخ حب الاطلاع والقراءة والتأليف والإبداع لدى الأجيال القادمة.