رخم يحصد جائزة “إثراء للفنون”

الظهران ـ البلاد

كشف مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) بالشراكة مع معرض “آرت دبي” عن اسم الفائز بجائزة “إثراء للفنون” في دورتها الثالثة، وهو الفنان السعودي فهد بن نايف عن عمله ” رخم” , الذي من المقرر الكشف عنه في الدورة الـ 14 من معرض “آرت دبي” التي تعقد في الفترة من 25 إلى 28 مارس المقبل، وذلك قبل أن ينتقل عمله إلى إثراء كجزء من المجموعة الدائمة للمركز.

وتهدف جائزة “إثراء للفنون” التي أطلقها المركز في 2017 م إلى تمكين وتشجيع أعمال الفنانين السعوديين المعاصرين والمقيمين وإيصالها إلى نطاق عالمي، ودعم المواهب والإبداع وتعزيز الحركة الفنية بالمملكة العربية السعودية، سعيًا لأن يكون إثراء منصة عالمية لدعم وتمويل واستكشاف المواهب الإبداعية لدى فنانيّ السعودية.

وأوضحت مشرفة المتحف في مركز (إثراء) ليلى الفدّاغ، أن جائزة إثراء للفنون حققت نجاحا في العاميين الماضيين وازدهرت في دورتها الثالثة، بالنظر إلى عدد الطلبات التي تلقتها الجائزة والتي وصلت إلى ضعف العدد قياسًا بالنسخة الثانية، مؤكدةً سعي المركز من هذه الجائزة إلى تشجيع المواهب وتوفير منصة لعرض المهارات الفنية للفنانين السعوديين والمقيمين ومساعدتهم على التألق، مشيدةً بالمشروع الفائز من حيث النهج الذي اتبعه الفنان عند تطوير عمله الفني، ودعمه وهو يواصل تطوير عمله “رخم” وإصدارًا متألقًا عنه في معرض “آرت دبي” 2020″.

من جهته، أعرب الفنان فهد بن نايف عن سعادته بالظفر بالجائزة، واختياره للمشاركة بجائزة إثراء للفنون 2020، مما يبرز دور جائزة إثراء للفنون كشاهد على التزام المملكة برعاية وتطوير المواهب الإبداعية المحلية والعالمية.