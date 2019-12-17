“التخصصات” تقر اختباري تقنية الأشعة والرعاية التنفسية

البلاد : متابعات

أقرت اللجنة المركزية للتقييم في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية محتوى وخارطة الاختبار السعودي لممارسة مهنة أخصائي تقنية الأشعة SRTLE والاختبار السعودي لممارسة أخصائي الرعاية التنفسية SRCLE، وذلك بعد انتهاء اللجنتين التطويريتين اللتين شكلتا للإسهام في إعداد محتوى وآلية الاختبارين من مهامهما في تلقي مقترحات ذوي الخبرة.

وأوضح مدير إدارة الإعلام المتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن “الهيئة” حرصت على مشاركة مجتمع “تقنية الأشعة” ومجتمع “الرعاية التنفسية” في كل ما من شأنه أن يرفع مستوى وكفاءة العاملين في هذين التخصصين حيث سيبدأ تطبيق الاختبار الالزامي لجميع المتقدمين للممارسة المهنية في هذين التخصصين ابتداء من يناير 2021م.

ودعا المتخصصين الراغبين في المشاركة بإعداد محتوى الاختبار السعودي لممارسة مهنة الرعاية التنفسية الانضمام إلى ورشة عمل كتابة الأسئلة المنعقدة في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية يومي 14- 15 فبراير 2020 من خلال التقديم على الرابط https://bit.ly/2PSGR3b، فيما يمكن المشاركة للمتخصصين في إعداد محتوى الاختبار السعودي لممارسة مهنة تقنية الأشعة عبر ورشة عمل كتابة الأسئلة المنعقدة في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية يومي 21- 22 فبراير 2020 من خلال التقديم على الرابط https://bit.ly/2qW4WgZ .