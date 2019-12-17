إنستجرام يراقب سلوكك.. تحذير من الكلمات المسيئة وعنوان الصورة!

إنستجرام يراقب سلوكك هذا ما يمكن قوله عن خاصية جديدة، أطلقها التطبيق في إطار جهوده الرامية لمكافحة الممارسات المسيئة.

وفقا لسبوتنيك، فإن الخاصية الجديدة المسماة “تحذير عنوان الصورة”، أو “Caption warning”، ستستخدم الذكاء الصناعي.

وذلك لتحديد العبارات والكلمات المسيئة، وستنبه المستخدمين إذا استخدموها لكتابة عنوان أو وصف الصور في منشوراتهم (Caption).

بحيث يكون لدى المستخدم فرصة للتوقف، ومراجعة نفسه وتعديل أسلوبه وكلماته المختارة في الوصف، قبل نشر الصورة أو الفيديو.

وذلك وفقا لما نقله موقع “Engadget” الإلكتروني المتخصص في الشؤون التكنولوجية عن إنستجرام.

تأتي هذه الخاصية، كجزء ثان أو تكملة لخاصية “تحذير التعليقات”، أو (Comment warning)، التي طرحتها المنصة في وقت سابق، والتي توفر خدمة مماثلة، عند كتابة التعليقات على منشورات الآخرين.