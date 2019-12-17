إصدار أول ترخيص لإنترنت الأشياء بالمملكة

البلاد : متابعات

عقد مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اجتماعه الدوري برئاسة معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وبحضور معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن سعود التميمي، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.

وثمن معالي الوزير المهندس السواحه في افتتاح المجلس الدعم الكبير والرعاية الدائمة اللتين يحظى بهما قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين –حفظهما الله-، حيث بات القطاع في المملكة على موقع الصدارة عالمياً، وليسجل بذلك قفزات نوعية في مؤشرات التقارير الدولية، ومن أهمها حلول المملكة ثانيا على مستوى دول العشرين لمجموع تخصيص النطاقات الترددية لخدمات الاتصالات المتنقلة، والمرتبة الثالثة بين دول المجموعة في الحوكمة التقنية، والتقدم 16 مركزاً في انتشار شبكة النطاق العريض، وإصدار أول ترخيص لإنترنت الأشياء على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى ما تحقق للقطاع كسوق واعد وبيئة جاذبة للاستثمار حول العالم.

كما استعرض المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال من بينها استراتيجية الهيئة المنبثقة عن استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والتي تهدف إلى تعزيز المنافسة في القطاع، ودعم تمكين التقنيات الناشئة، وتطوير القطاع، بالإضافة إلى حماية مستخدمي خدمات الاتصالات، ومستفيدي الخدمات البريدية، بالإضافة إلى المستجدات المتعلقة بتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع الخدمات البريدية، واتخذ التوصيات اللازمة بشأنها.