أمير المدينة يدشن ويضع حجر الأساس لحزمة من المشاريع بتكلفة تجاوزت 403 ملايين ريال

المدينة المنورة : البلاد

شدد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، على أهمية تفعيل دور المجالس البلدية والمحلية بمحافظات المنطقة في متابعة وتفقُّد أحوال المواطنين، ومراعاة مصالحهم واقتراح الحلول لمطالبهم والرفع بها ، بما ينسجم مع توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة ويحقق المصلحة العامة، جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع المجلسين المحلي والبلدي بمحافظة المهد خلال زيارته التفقدية للمحافظة.

ووجه سموه خلال الاجتماع بنقل الورش والمحلات التي تشوه مداخل المحافظة إلى المنطقة المخصصة لها، ورفع المخلفات مجهولة المصدر لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري للمحافظة وذلك بالشراكة بين الجهات المعنية وأهالي المحافظة والمتطوعين.

وأكد سمو أمير المنطقة على أهمية إعطاء الأولوية في تنفيذ مشاريع الإسكان التنموي للمحافظات والقرى التابعة لها تلبية لاحتياج الأسر المستحقة وللمساهمة في الحد من التعديات العشوائية.

ودشن سمو أمير منطقة المدينة المنورة خلال لقائه مشائخ وأعيان وأهالي محافظة المهد حزمة من المشاريع التنموية والخدمية ووضع حجر الأساس لأخرى بتكلفة إجمالية تجاوزت 403 مليون ريال، شملت مشروع إنشاء محطة كهرباء تحويل المهد الجديدة وربط المغذيات الحالية لزيادة الموثوقية والاستغناء عن مولدات الديزل وإحلال الشبكات الهوائية وايصال الخدمات للمشتركين الجدد، ومشروع خزان مياه ١٠٠٠٠ م٣ وشبكة مياه لقرية السويرقية، ومشروع رفع كفاءة خط المياه قطر ٥٠٠مم من بيضان إلى المهد، بالإضافة إلى استكمال مبنى بلدية المحافظة ومشروع درء أخطار السيول، وتطوير وتحسين المنتزهات البرية وإنشاء سوق خضار ولحوم وفواكه وسوق تجاري، كما قام سموه بوضع حجر الأساس لعدد آخر من المشاريع تمثلت في مشروع صيانة واستكمال توسعة طريق المهد الى المدينة، ومشروع تحسين التقاطعات المرورية وإنشاء المدخل الشمالي ومشروع تطوير ارض الاسكان بمحافظة المهد.

من جانبه، أكد محافظ المهد مبارك المورقي في كلمة له خلال المناسبة أن المحافظة حظيت ومازالت باهتمام ودعم قيادتنا الرشيدة وتحقق فيها كم كبير من المشاريع التنموية التي أسهمت في إبرازها أسوة بجميع المحافظات بالمنطقة، مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على تفقده لأحوال الأهالي وتلمس احتياجاتهم.

وعبر أهالي المهد في كلمة ألقاها نيابة عنهم الدكتور عباد بن شلاح المطيري عن سرورهم بهذه الزيارة التي تجسد مدى ما يحظون به من اهتمام وعناية من سمو أمير المنطقة ومن متابعة دائمة لتحقيق كل ما يعود على أبناء المنطقة بالنفع، سائلين المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها تحت ظل قيادتنا الرشيدة.