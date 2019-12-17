أمير القصيم يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الإبداع الإعلامي غدًا

بريدة : واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بمقر إمارة المنطقة غدًا، حفل تكريم الفائزين بجائزة الإبداع الإعلامي ، التي تأتي ضمن فعاليات مهرجان تمور بريدة في نسختها الثانية ، وبدعم من مؤسسة ماجد بن ناصر العمري لتنمية المجتمع.

وسيسلّم سمو أمير منطقة القصيم الجوائز المالية على الفائزين وفق أفرع المسابقة الستة وهي “التصوير الفوتوغرافي ، والأفلام القصيرة ، والبرومو ، والتقارير التلفزيونية ، والتقارير المكتوبة ، وتقارير السناب الشات” ، التي شهدت مشاركة كبيرة من الإعلاميين في مختلف المجالات الإعلامية.

وأوضح المشرف العام على الجائزة ماجد بن ناصر العُمري أن المسابقة جاءت لتدعم الجهود والخدمات التي تبذل في مهرجان تمور بريدة الذي يُعد الأكبر على مستوى العالم في هذا المجال ، ونشاط المهرجان الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ، ولإخراج قيمته كمنتج إعلامي مميز ليأخذ دوره في التعريف بنشاط مدينة بريدة بزراعة النخيل وإنتاج التمور ، خاصة أن الدولة – أيدها الله – تهتم بهذا المجال الاقتصادي وتقدم له الدعم السخي خصوصاً في منتج التمور ، ليتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ والهادفة لتطوير واستدامة قطاع النخيل والتمور السعودية في المملكة لتكون الخيار الأول عالمياً.

ونوه العمري باهتمام سمو أمير منطقة القصيم ، الذي له الدور الكبير في نجاح مهرجان تمور بريدة وبلوغه أهدافه ، ومن ذلك الاهتمام استمرار الجائزة لإتمام دورها الريادي في نشر الأعمال الإعلامية المتميزة لتكون أرشيفاً تستفيد منها جميع وسائل الإعلام المحلية والخارجية.

وقال : إن من أغراض المسابقة هو الاحتفاء بأفضل المشاركات وتحفيز المنتسبين للمجتمع الإعلامي كافة لتقديم أعمالهم الإبداعية ، مشيراً إلى أن المسابقة وجدت تفاعلاً كبيراً من الإعلاميين على مختلف تخصصاتهم ، حيث قدموا موادهم الإعلامية بشكل احترافي ومتميز ، لافتاً الانتباه إلى أن جميعها خضعت لتقييم لجنة التحكيم التي تضم مختصين في عدد من المجالات الإعلامية ، التي بدورها أجمعت على تحديد فائزين أثنين من كل فرع.

وقدم المشرف العام على الجائزة في ختام حديثه ، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم لدعمه الدائم لكل مشروع ومبادرة هدفه الارتقاء بالمنطقة ، ولرعايته حفل تكريم الفائزين بالجائزة ، وللمشاركين كافة الذين أثروا بإبداعاتهم المنشط الاقتصادي الأبرز في المنطقة وهو مهرجان تمور مدينة بريدة.