أرامكو تستحوذ على 17% من هيونداي أويل بنك الكورية

وسيدعم استثمار شركة أرامكو فيما وراء البحار في شركة هيونداي أويل بنك استراتيجية أرامكو السعودية للتوسع في قطاع التكرير والكيميائيات عبر زيادة نشاطها الربحي في أعمال التكرير والكيميائيات والتسويق المتكاملة في أهم الأسواق العالمية، مما يمكّن أرامكو السعودية من تسويق النفط الخام وتعزيز قدراتها التجارية.