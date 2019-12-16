156143 زائراً لـ “كتاب جدة” منذ انطلاقه

جدة : واس

سجّل معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة حضوراً جيداً من الزوار منذ انطلاقته حتى مساء اليوم، إذ بلغ عددهم ١٥٦١٤٣ زائراً ، مواطنين ومقيمين، من داخل المملكة وخارجها.

واستطاع المعرض نيل اهتمام المثقفين عموماً أو أولئك المهتمين بالثقافة والعلوم والمعرفة، وسط تنافس ٤٠٠ دار نشر، إذ عمدت هذه الدور المشاركة من 40 دولة، لعرض إصداراتها المتنوعة ومن شتى أوعية المعرفة، بطرق تستهوي القراء، وتتناغم مع ذوائقهم وميولهم، لتزاحم بذلك عناوين الكتب على قوائمهم.

واستطاع المعرض أن يجذب زواره عبر ٣٥٠ عنواناً في شتى أوعية المعرفة، فيما لا تزال منصات توقيع الكتب تستقبل المؤلفين والمؤلفات يومياً، الذين حرصوا على أن يكونوا ضمن ٢٠٠ مؤلف ومؤلفة نالوا الترخيص اللازم لذلك من إدارة المعرض قبيل انطلاق المعرض، في حين يتواصل البرنامج الثقافي المتضمن 50 فعالية متنوعة.

بدوره مازال المعرض مستمراً في دعمه لمؤلفين السعوديين من خلال جناح المؤلفين، ليقدموا فيه مؤلفاتهم التي تعذر عليهم الاتفاق مع دار نشر لتتبنى مؤلفاتهم خلال فعاليات المعرض، الأمر الذي أخذته وزارة الثقافة على عاتقها ممثلة في إدارة المعرض، في إطار دعمها للثقافة والمثقفين، إذ قدمت لهم فرصة عرض مؤلفاتهم وتسويقها من خلال هذا الجناح، الذي يحظى بتوافد الزوار بمختلف اهتماماتهم وشرائحهم.