وفاة «ستيني» إثر حريق في سكن عمال بـ«الليث»

جدة- ياسر بن يوسف

لقي عامل مصرعه اليوم نتيجة حريق اندلع في سكن عمال وسط محافظة الليث .

وفي التفاصيل ذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان “ ان مدني الليث باشر مساء اليوم حادث حريق اندلع داخل فناء يحتوي على بركس يستخدم لسكن العمال يعمل في نشاط ومواد البناء .

وأضاف “ عملت فرق الإطفاء على اخماد الحريق والحد من انتشاره فيما باشرت فرق الإنقاذ عمليات البحث عن محتجزين في محيط الحادث المندلع في بركس وتضرر مستودع مجاور مشيد بالبلوك ومسقوف بالصاج الحديدي نتيجة اللهف الحراري .

وأشار” ان فرق الإنقاذ اثناء عملها في تمشيط الموقع بحثا عن محتجزين عثرت على شخص في العقد السادس متوفي متأثر بحروق في حين تم استدعاء الأدلة الجنائية بشرطة المحافظة وسلم الحادث فيما بعد للجهات المختصة