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مقتل 5 عسكريين عراقيين شمال شرقي بغداد

صحيفة البلادaccess_time19 / ربيع الآخر / 1441 هـ      16 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

بغداد : وكالات

قتل خمسة عسكريين عراقيين وإصابة خمسة آخرين بينهم ضابط في حادثين منفصلين في مناطق تابعة لمحافظة ديالى شمال شرقي بغداد .

وقالت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة، في بيان صحافي، اليوم، إن عناصر بتنظيم داعش الإرهابي هاجمت أمس نقطة تابعة لكتيبة دبابات الفرقة الخامسة في قرية نوفل بقضاء المقدادية في محافظة ديالى، ما أدى إلى مقتل عسكريين اثنين وجرح آخر.

ووفق البيان، وفي حادث منفصل أطلقت عناصر تنظيم داعش الإرهابي الرصاص بشكل مباشر على قوة تابعة للفوج الثاني بالفرقة الخامسة في منطقة الندى بقضاء بلدروز، ما أدى إلى مقتل ثلاثة عسكريين وجرح أربعة آخرين بينهم ضابط.

صحيفة البلاد

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