مقتل 5 عسكريين عراقيين شمال شرقي بغداد

وقالت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة، في بيان صحافي، اليوم، إن عناصر بتنظيم داعش الإرهابي هاجمت أمس نقطة تابعة لكتيبة دبابات الفرقة الخامسة في قرية نوفل بقضاء المقدادية في محافظة ديالى، ما أدى إلى مقتل عسكريين اثنين وجرح آخر.