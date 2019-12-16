مصرع 30 شخصًا جراء انهيار أرضي في الكونغو

وقال وزير التعدين الإقليمي في الكونغو ديودون أباسا إنه تم انتشال 30 جثة من تحت الأنقاض حتى الآن، وإن عدد القتلى مرشح للزيادة، مضيفًا “لم يعرف بعد كم عدد العمال الذين كانوا في المنجم “.