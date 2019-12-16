مصرع 30 شخصًا جراء انهيار أرضي في الكونغو

الدوليةمصرع 30 شخصًا جراء انهيار أرضي في الكونغو صحيفة البلادaccess_time19 / ربيع الآخر / 1441 هـ 16 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق كينشاسا : وكالات لقي 30 شخصًا على الأقل مصرعهم جراء انهيار أرضي في منجم للذهب شمال شرقي الكونغو. وقال وزير التعدين الإقليمي في الكونغو ديودون أباسا إنه تم انتشال 30 جثة من تحت الأنقاض حتى الآن، وإن عدد القتلى مرشح للزيادة، مضيفًا “لم يعرف بعد كم عدد العمال الذين كانوا في المنجم “. وأوضح أنهم كانوا على عمق 17 مترًا تحت سطح الأرض عندما وقع الانهيار الأرضي. ووقع الحادث يوم الجمعة الماضي في منجم الذهب “نديو” في واتسا بإقليم هوت هيلي بالقرب من الحدود مع أوغندا. مرتبط