كأس العالم للأندية: الهلال وفلامنجو “مباراة عاطفية”!

الهلال وفلامنجو وجهًا لوجه من أجل النهائي..

مباراة من العيار الثقيل تجمع بين الهلال وفلامنجو لحساب نصف نهائي كأس العالم للأندية بقطر يوم الثلاثاء المقبل.

النادي الهلالي كان قد أطاح بالترجي في مستهل مشوار البطولة بهدفٍ من توقيع بافيمتي جوميز.

بينما يدخل يدخل الطرف البرازيلي المباراة من ربع النهائي كونه بطلًا لكأس كوبا ليبرتادورس ممثلًا عن أمريكا الجنوبية.

للمباراة أهمية خاصة لدى مدرب فلامنجو، خورخي خيسوس، الذي قاد الهلال 6 أشهر عام 2018 ويرتبط بذكريات جيدة مع اللاعبين.

“رامون دياز وخورخي خيسوس مدربان رائعان، خاصة البرتغالي فهو يعد واحدًا من أفضل وأهم المدربين في كرة القدم، نعم صحيح أنه من بنى الفريق”.. رازفان لوشيسكو عن خيسوس.

بينما سيواجه متوسط ميدان الهلال، جوستافو كويلار، ناديه السابق لأول مرة منذ أن رحل عنه طليعة الموسم الحالي.

إذن مواجهة تكتسي بالذكريات والمواجهات بين الطرف وناديه السابق، مما سيجعلها تتشح بصفات الود واللعب النظيف.

قال بافيمتي جوميز عن احتفاله المثير للجدل أمام بعثة فلامنجو “أكن كل الاحترام لفلامنجو، أنا وخورخي خيسوس أصدقاء وأخبرته أنه ينبغي أن تكون تلك المباراة رائعة بيننا”.

بينما نشر حساب فلامنجو تغريدة عقب المباراة موضحًا ما حدث.. “لم يقم جوميز باستفزاز اللاعبين، إنه فقط صديق للمدرب خورخي خيسوس”.

وقال كويلار عن المباراة في تصريحات نشرتها (البلاد) طليعة هذا الشهر..

“سأكون مسرورًا للغاية لمقابلة زملائي السابقين، سأمنحهم عناقًا حارًا، افتقد حقًا من ساعدني في فلامنجو”.

وأكمل “اتمنى أن نلتقي في نصف النهائي ويفوز الأفضل”.

واستدرك “لكن الآن أدافع عن ألوان ناديي الجديد، ألعب لصالح الهلال، إن لم يفز الهلال فأتمنى أن يحسم فلامنجو اللقب”.